Mediaset in lutto: addio alla giovane giornalista Carlotta Dessi

Se n'è andata la giovane cronista Carlotta Dessi: da qualche mese aveva scoperto un terribile male, a febbraio avrebbe compiuto 35 anni

Il mondo del giornalismo è in lutto. La giovane cronista, Carlotta Dessi, è morta prematuramente: avrebbe compiuto 35 anni il 15 febbraio. Mediaset piange la scomparsa della giornalista che ha lavorato per diversi programmi del Gruppo, tra cui “Pomeriggio 5” e “Fuori dal Coro”, trasmissione condotta da Mario Giordano e per la quale Carlotta aveva recentemente condotto alcune inchieste.

L’ultima apparizione tv di Carlotta Dessi



L’ultima apparizione di Carlotta Dessì era stata lo scorso dicembre, nel programma condotto da Mario Giordano su Rete4: era stata appena dimessa dall’ospedale. “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno”, disse quella volta, mandando un messaggio di forza e di tenacia a tutti i telespettatori.

L’ultimo post su Instagram

Nell’ultimo suo post su Instagram, a metà gennaio, dall’ospedale Niguarda di Milano, Carlotta Dessì scriveva: “‘Non temere’, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma ‘non temere’, Carlotta”.