Medicina, commissione Ars approva ddl-voto su abolizione numero chiuso: le reazioni

"In commissione Ars è stato approvato il disegno di legge-voto che prevede l'abolizione del numero chiuso ai corsi di laurea in Medicina".

“Oggi in commissione Ars è stato approvato il disegno di legge-voto che prevede l’abolizione del numero chiuso ai corsi di laurea in Medicina. È un primo passo fondamentale che può avere ricadute importanti sul futuro lavorativo di migliaia di giovani e soprattutto sulla sanità pubblica che ha sempre più bisogno di medici qualificati”. Lo dice Calogero Leanza parlamentare regionale del Pd e primo firmatario del disegno di legge-voto approvato oggi in commissione Cultura formazione e lavoro. Il ddl-voto dovrà adesso passare all’esame dell’aula e, se approvato a Sala d’Ercole arriverà all’esame del Parlamento nazionale.

“Questo disegno di legge che ho fortemente voluto e sostenuto – aggiunge Leanza – intende dare ai giovani talenti siciliani la possibilità di intraprendere una carriera medica senza barriere e restrizioni ingiuste. Non solo offrirà loro opportunità migliori, ma potrà contribuire a colmare il divario di medici nelle aree rurali e svantaggiate della nostra regione. Seguirò l’iter parlamentare del ddl lavorando per ottenere un sostegno che possa andare al di là degli schieramenti politici, per non togliere il futuro a migliaia di giovani siciliani”.