Melilli primo in Sicilia ad approvare il Preventivo

Il Comune per il quarto anno di fila si aggiudica il “record”: il documento è passato lo scorso 16 dicembre con largo anticipo sulla tabella di marcia. Il sindaco Carta: “È un Bilancio solido, non ci saranno aumenti Tari”

MELILLI – Per il quarto anno consecutivo il Comune di Melilli è il primo in Sicilia a dotarsi del Bilancio previsionale 2024/2026 nei tempi utili.

Difatti, lo scorso 16 dicembre 2023, grazie alla responsabile dei servizi Finanziari, Enza Marchica, ai dirigenti e ai dipendenti tutti, in netto anticipo sulla scadenza di legge prevista per il 29 febbraio 2024, l’amministrazione comunale del Comune di Melilli, guidata dal sindaco Giuseppe Carta, ha ottenuto dal Consiglio comunale l‘approvazione dell’importante strumento finanziario che permetterà all’Ente di prendere impegni che si tradurranno nell’opportunità di garantire servizi ai cittadini da subito, evitando l’esercizio provvisorio che vincolerebbe la gestione della complessa macchina organizzativa.

Il Bilancio previsionale è stato votato all’unanimità da maggioranza, gruppo misto e opposizione e ammonta complessivamente a circa 50 milioni di euro, raggiungendo il pareggio tra entrate e spese correnti. Sono stati confermati tutti i punti principali che hanno caratterizzato le precedenti manovre finanziarie: nessun taglio ai servizi erogati dall’Ente, garantendone la gratuità; razionalizzazione delle spese, con aumento di quelle dedicate al comparto sociale; conferma della lotta all’evasione fiscale; programmazione risorse su investimenti in opere e lavori pubblici, attingendo soprattutto a finanziamenti regionali, statali ed europei.

Non nasconde la propria soddisfazione il sindaco Carta che ringrazia “La dottoressa Marchica, le posizioni organizzative tutte, i dipendenti e la parte politica che ci hanno permesso, per il quarto anno consecutivo, di ottenere questo importantissimo traguardo che ci consentirà un’efficace programmazione degli interventi e dell’azione amministrativa sul lungo periodo ed evitando, di fatto, l’esercizio provvisorio”.

“È sicuramente un bilancio solido – prosegue il primo cittadino – che mantiene invariata la gratuità del servizio di trasporto scolastico, così come mantenere bassissime le tariffe del servizio mensa, niente Imu per la prima casa, l’abbattimento dei costi assistenziali grazie alla società partecipata, con un risparmio per l’Ente di percentuali che si attestano attorno al 40%, permetterà importanti interventi in seno al miglioramento della viabilità, delle reti idriche e della gestioni dei pozzi”.

“Non ci saranno aumenti della Tari – aggiunge l’amministratore – grazie anche all’alta percentuale di differenziata per la raccolta rifiuti, un 73% che, mi sento di dire, è in grandissima parte merito dei cittadini di Melilli, Villasmundo e Città Giardino, e al lavoro enorme fatto come soggetto attuatore nel definire la bonifica delle discariche del territorio. Discariche che saranno le ultime che il popolo melillese vedrà nel proprio territorio”.

Il Sindaco conclude introducendo alcune novità del Bilancio tra cui “l’aver sbloccato la capacità assunzionale dell’Ente per vari settori e aumentato la spesa corrente grazie alla riduzione progressiva dei mutui delle passate amministrazioni stipulate”.