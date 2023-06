A Menfi c’è Vito Clemente, sindaco senza maggioranza

“Dialogo, entusiasmo e idee chiare” sono i punti di partenza da cui prenderà il via la nuova Amministrazione comunale. Ma il percorso in Consiglio si prevede già pieno di ostacoli

MENFI (AG) – Nella Città italiana del vino 2023 è stata una battaglia elettorale al fotofinish quella tra Vito Clemente e Ludovico Viviani. Uno scontro che ha visto il primo prevalere per soli 98 voti sul secondo che, però, porta con sé la maggioranza in Consiglio comunale con dieci rappresentanti (oltre il presidente del Consiglio Ezio Ferraro) contro i cinque della nuova Amministrazione.

Stranezze legate a una legge elettorale che cristallizza in questo modo la volontà popolare di dare potere a uno schieramento e di rinnovare quotidianamente il confronto con l’opposizione, che avrà la maggioranza in Consiglio comunale: “Menfi – ha affermato il neo sindaco Clemente – è sempre stata unita nei momenti di difficoltà. Abbiamo trovato, come sapevamo, una situazione deficitaria importante ma siamo riusciti a mettere a punto una squadra di governo competente e di grande entusiasmo. Sono sicuro di un continuo dialogo con l’opposizione in Consiglio comunale per il bene del paese”.

A completare la nuova Amministrazione gli assessori Sandro La Placa (vice sindaco), Pia Pisano, Franco Gagliano, Miralba Riggio e Ivan Barreca.

Durante la prima seduta d’Aula di lunedì 12 giugno, Ezio Ferraro è stato come detto scelto in qualità di nuovo presidente, risultato il più votato in tutta la provincia di Agrigento durante le ultime consultazioni elettorali con oltre 1.000 voti: “Prendiamo atto della volontà degli elettori – ha sottolineato Ludovico Viviani, a capo dell’opposizione – e della fiducia che i cittadini di Menfi ci hanno dimostrato votando la nostra lista. Saremo vigili e attenti, ma faremo le scelte giuste per Menfi, che ha bisogno di sbloccare un percorso che la vede oggi tra i Comuni di riferimento non soltanto della provincia ma di tutta la Sicilia occidentale”.

La nuova Amministrazione, dopo lo scambio di consegne con Marilena Mauceri che ha guidato Menfi dal 2013 al 2018, è già al lavoro per dare un segnale concreto alla città e stabilire un’agenda di priorità da sviluppare nelle prime settimane: “Abbiamo dato disposizione agli uffici – ha spiegato Clemente – per pulire il paese e le frazioni balneari, programmato tutti gli incontri istituzionali e stiamo incontrando le associazioni di categoria. Non dimentichiamoci che Menfi è l’unico paese sul mare di tutta la Valle del Belice, Bandiera Blu e Verde da tanti anni e per tutto il 2023 Città italiana del vino, tutti riconoscimenti importanti che meritano di essere onorati nel migliore dei modi”.

“Dialogo, entusiasmo e idee chiare – ha concluso – sono il leit motiv della nuova Amministrazione, che punta sia sugli eventi che al riordino di tutta la macchina comunale a stretto giro”.

Nella distribuzione delle deleghe Clemente ha tenuto per sé quella al Bilancio, al Patrimonio e al Servizio idrico.