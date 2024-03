Mepa, Confcommercio Ragusa attiva sportello in provincia

Il servizio, gestito da Consip, è rivolto a tutti gli associati dell’organizzazione di categoria e offre molteplici vantaggi. Corrado Lupo: “Opportunità per le imprese del Ragusano”

RAGUSA – La Confcommercio provinciale di Ragusa ha attivato lo sportello Mepa, ossia lo sportello per il Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Il servizio sarà rivolto a tutti gli associati dell’organizzazione di categoria. Si tratta di uno strumento di e-procurement pubblico, avviato nel 2000 e gestito da Consip per conto del ministero dell’Economia e delle finanze, Mef.

Il Mepa è un mercato interamente virtuale

Il Mepa è un mercato interamente virtuale, in cui le amministrazioni pubbliche incontrano potenziali fornitori, negoziano e perfezionano contratti di forniture legalmente validi grazie all’utilizzo della firma digitale. L’utilizzo della firma digitale infatti permette alla Pubblica amministrazione e ai fornitori di conferire valore legale ai documenti pubblicati e di consentire il perfezionamento dei contratti di acquisto. Per valori inferiori alla soglia comunitaria le Pa possono cercare, confrontare e acquisire i beni e i servizi proposti dagli operatori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema, secondo le regole e condizioni previste.

Il Mepa un’opportunità di business per le imprese iblee

È proprio per questo che il Mepa rappresenta una importante opportunità di business per numerose tipologie di imprese iblee, visto che in questa maniera possono vendere beni, servizi e lavori organizzati in categorie di abilitazione.

“Per aiutare le imprese ad abilitarsi, e dunque a cogliere questa opportunità – ha sottolineato il coordinatore provinciale Corrado Lupo – Confcommercio Ragusa ha attivato e accreditato sul territorio uno sportello, al quale le imprese possono rivolgersi per diverse motivazioni. Le imprese possono infatti chiedere consulenza pre e post abilitazione; il servizio di abilitazione imprese; il supporto compilazione catalogo; il supporto nella risposta richieste di offerta, ordini diretti e trattative dirette”. Per informazioni e contatti telefonici, la Confcommercio mette a disposizione il recapito 0932.622522 oppure è possibile inviare una mail a mepa@confcommercio.rg.it. Lo sportello consentirà di ricevere spiegazioni sulle modalità di utilizzo del Mepa, presentare la domanda di abilitazione ed essere assistiti nei primi passi per operare in tale mercato virtuale.

I vantaggi per le aziende sono molteplici perché potranno utilizzare la piattaforma, utilizzare il servizio di fatturazione elettronica, ampliare il mercato potenziale nell’ambito della Pa, della visibilità della propria offerta e rafforzare la presenza a livello territoriale ma anche diminuire i costi e i tempi di vendita derivante dalla riduzione dei costi di intermediazione e di gestione del processo di vendita. Attraverso la piattaforma, inoltre, c’è la garanzia di maggior trasparenza nelle procedure di gara, grazie ad una autoregolamentazione spontanea dell’offerta.