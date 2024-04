Mercedes-Benz Cars, ok vendite in Usa e Ue

Meno positivi i risultati in Asia nel primo trimestre

Mercedes-Benz Cars ha registrato un aumento delle vendite negli Stati Uniti (+3%) e una solida performance in Europa, in particolare nel Regno Unito (+43%) e in Francia (+35%), mentre le vendite in Asia sono state influenzate dai cambiamenti dei modelli e ritardi della catena di fornitura.

Mercedes-Benz Vans ha ottenuto una buona performance grazie all’aumento delle vendite in Cina (+27%) e Stati Uniti (+15%). Le vendite di Mercedes-Benz Cars hanno raggiunto le 463.000 unità (-8%) nel primo trimestre, con risultati solidi in tutte le regioni ad eccezione dell’Asia, dove gli effetti del cambiamento dei modelli e i colli di bottiglia della catena di fornitura hanno avuto un forte impatto temporaneo sulle vendite del primo trimestre.

Il calo delle vendite in Cina è stato causato principalmente dal continuo aumento del modello più venduto della Classe E a passo lungo, che si prevede vedrà un’accelerazione delle vendite nei prossimi trimestri.

La domanda di veicoli ibridi plug-in ha portato ad un aumento delle vendite del 6% nei primi tre mesi, mentre le vendite globali di veicoli elettrici a batteria (Bev) di Mercedes-Benz Cars hanno raggiunto le 47.500 unità (-8%) nel primo trimestre, mentre la smart fortwo ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita (-30%).

Nel complesso, i veicoli elettrici hanno rappresentato il 10% delle vendite totali di Mercedes-Benz Cars nel primo trimestre e il 19% includendo gli ibridi plug-in.