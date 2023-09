Messa in sicurezza di Alessandria della Rocca

Dalla Regione un finanziamento pari a circa seicentomila euro destinati a eliminare i cedimenti presenti sul manto stradale della via Santuario, importante arteria viaria del centro agrigentino

ALESSANDRIA DELLA ROCCA (AG) – Poco meno di seicentomila euro per ridare stabilità a un intero tracciato urbano che per anni, con le sue profonde crepe, ha rappresentato una pericolosa trappola per gli automobilisti. Ad Alessandria della Rocca possono partire i lavori sulla via Santuario, un’arteria importante del paese dell’agrigentino: da lì si passa infatti per raggiungere il bivio che porta a San Biagio Platani.

L’intervento per mettere il manto stradale al riparo da cedimenti e lesioni è stato appaltato alla Siap Service di Brolo dalla Struttura commissariale per il Contrasto al dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Gli uffici di piazza Ignazio Florio a Palermo, diretti da Maurizio Croce, dopo avere finanziato sia la progettazione che l’esecuzione delle opere, hanno così scritto la parola fine su quest’altra interminabile situazione di pericolo all’interno di un centro abitato.

“Un obiettivo – ha sottolineato il governatore Schifani – che resta prioritario per assicurare l’incolumità dei cittadini in ogni parte dell’Isola. Manteniamo alta l’attenzione per tutte le segnalazioni che dagli amministratori locali ci arrivano giornalmente e, da quel momento, siamo impegnati a pianificare con grande celerità gli interventi necessari e a mettere a disposizione le risorse che occorrono per eseguirli”.

Negli anni, lungo la via Santuario, che si trova a monte del quartiere Portella e in prossimità della via Nazionale, sono state effettuate a più riprese opere di manutenzione ma il mancato consolidamento del versante e l’assenza di un adeguato sistema di smaltimento delle acque piovane, le hanno ben presto rese inefficaci. Ciò ha provocato evidenti danni anche ai muri delle abitazioni che si trovano ai bordi della strada e, in alcune occasioni, l’allagamento dei piani interrati.

“Adesso – hanno concluso dalla Regione tramite una nota ufficiale – per stabilizzare l’intero percorso si ricorrerà a una paratia di pali in cemento armato mentre per eliminare i devastanti effetti delle piogge sarà realizzato un canale di gronda. Il manto stradale, messo in tal modo al riparo da nuovi smottamenti, sarà completamente rifatto”.