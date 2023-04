Messina, 22enne preso a sprangate per strada: si cerca il colpevole

Sui motivi dell'aggressione indaga la polizia giunta sul posto con gli uomini delle Volanti

II brutto episodio si è verificato ieri pomeriggio al Cep, popolare quartiere del capoluogo peloritano. Ad avere la peggio, in seguito a un litigio, è stato un ragazzo di 22 anni, picchiato con una spranga da alcune persone. Il giovane, di origine marocchine, pur riportando gravi ferite, tali da richiedere il trasporto in ambulanza dove, al pronto soccorso del Policlinico è giunto in codice rosso, non è in pericolo di vita. Sui motivi dell’aggressione indaga la polizia giunta sul posto con gli uomini delle Volanti.

La possibile causa dell’aggressione

Secondo fonti non investigative, poco prima il 22enne avrebbe rischiato di investire alcune persone, tra cui un bambino in bicicletta, nei pressi della scuola “Catalfamo”.