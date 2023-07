Messina, acqua contaminata da gasolio pronta a tornare potabile

Il sindaco Basile: "Si torna in zona bianca perché la rete idrica contaminata da gasolio in un'area del centro città, non presenta più tracce di contaminazione"

“Da domani si torna in zona bianca perché la rete idrica, che era stata contaminata da gasolio in un’area del centro città, non presenta più tracce di contaminazione“. A dirlo, durante una conferenza stampa oggi a palazzo Zanca, è stato il sindaco di Messina Federico Basile, spiegando che è prevista l’emissione di due ordinanze sindacali. “La prima relativa appunto alla potabilità dell’acqua con il ritorno alla zona bianca e la seconda è una diffida ai condomini per fare una verifica sull’esistenza di eventuali serbatoi dismessi e potenzialmente pericolosi – ha detto il primo cittadino -. Si è verificata una condizione eccezionale senza precedenti. Nonostante ciò, evitando allarmismi generali e conseguenze maggiori, abbiamo risolto il problema in tempi ridotti rispetto a quanto accaduto, assicurando, insieme ad Amam, sostegno e servizi alla popolazione interessata”.

La contaminazione risale allo scorso giugno

Lo scorso 10 giugno la prima segnalazione e l’intervento dei tecnici di Amam sul posto con l’attivazione delle procedure di sicurezza. “In cinque giorni sono stati individuati la causa e il punto d’origine – spiega il primo cittadino -. Lo scorso 20 giugno si è provveduto all’istituzione della zona gialla (restrizioni sulla potabilità). Amam ha effettuato continui controlli sull’acqua e centinaia di campionamenti con il laboratorio mobile. Non è normale che nel sottosuolo ci sia un serbatoio pieno di idrocarburi accanto a una condotta idrica. Ci sono responsabilità e il Comune insieme ad Amam è parte lesa per quanto avvenuto”.

Il gasolio è fuoriuscito da una cisterna abbandonata nel sottosuolo

“Amam non ha mai lasciato da soli i cittadini interessati dal problema e si è subito attivata per il ritorno alla normalità con i suoi tecnici – dice la presidente della società, Loredana Bonasera -. Nel sottosuolo di un condominio, sul viale Italia, è stata rinvenuta una cisterna abbandonata piena di gasolio e con tre fori, dai quali è fuoriuscito il gasolio che ha contaminato tutta l’area”. “Individuata la fonte di contaminazione, abbiamo dato comunicazione al prefetto, mentre la condotta è stata sostituita e messa in sicurezza – conclude il direttore generale Salvo Puccio -. Adesso i parametri sono normali e l’acqua può tornare potabile”.