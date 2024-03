Messina, aggrediscono e rapinano un minorenne: arrestati tre giovani egiziani

Tre ragazzi di origine egiziana sono stati tratti in arresto con l'accusa di aver aggredito e poi rapinato un loro coetaneo a Messina

Tre minori di origine egiziana sono stati tratti in arresto con l’accusa di aver aggredito e rapinato un coetaneo a Messina.

L’aggressione

Il provvedimento cautelare nasce dall’attività investigativa svolta dai carabinieri Stazione di Messina Arcivescovado, partita in seguito alla denuncia sporta da un minore messinese che aveva segnalato di essere stato aggredito con calci e pugni in una centralissima via di Messina da tre giovani. Quest’ultimi, dotati di una spranga di ferro, lo avevano derubato del cappellino e del proprio smartphone, procurandogli anche lievi lesioni. Le indagini, sviluppate sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dall’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di sorveglianza poste nel luogo in cui si sono svolti i fatti, hanno permesso ai carabinieri di risalire all’identità dei tre minori stranieri quali presunti autori dei crimini.

Uno di loro aveva lo smartphone della vittima

Sulla scorta degli elementi investigativi acquisiti, i militari dell’Arma hanno rintracciato i presunti autori della rapina trovando, nella disponibilità di uno di loro, lo smartphone appartenente al minore aggredito. Ad eseguire l’ordinanza di misura cautelare di collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale dei Minorenni di Messina, nei confronti dei tre giovani stranieri, sono stati i carabinieri della Compagnia di Messina Centro. Sono indagati, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, quale presunti autori dei reati di rapina aggravata e lesioni personali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI