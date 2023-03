Messina, arrestato uomo irreperibile da tempo: 9 anni di reclusione

I Carabinieri di Buccheri hanno arrestato a Messina un 66enne destinatario di un ordine di carcerazione per truffa dal 2018 e irreperibile.

Arrestato un uomo di 66 anni, rumeno, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania nel luglio del 2018. A Messina ieri i Carabinieri di Buccheri hanno eseguito il provvedimento: il ricercato dovrà scontare 9 anni e 9 giorni di reclusione per truffa. Il 66enne, residente nel comune del siracusano, non era reperibile da tanto tempo ma dalle indagini è emerso che la moglie risiedeva a Messina e entrambi erano regolarmente iscritti all’anagrafe sanitaria e usufruivano del S.S.N. quindi i militari hanno approfondito la questione. Le Forze dell’Ordine hanno effettuato dei controlli nella città peloritana fino a quando non hanno riconosciuto l’uomo vicino a un supermercato del centro. Il soggetto è ritenuto colpevole di alcune truffe commesse pure nel suo paese di origine. L’uomo è stato accompagnato in galera dalle autorità.