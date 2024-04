Messina, l’arte scende in strada per dare un nuovo slancio alla città

Presentata ieri a palazzo Zanca l’iniziativa “Visita la via degli artisti in piazza Duomo”

MESSINA – Nella giornata di oggi, dalle ore 10 sino alle 14, i turisti avranno l’opportunità di ammirare numerosi artisti all’opera. L’iniziativa “Visita la via degli Artisti in piazza Duomo” è stata illustrata ieri a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, nel corso di un incontro con la stampa cui hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori alle Politiche giovanili Liana Cannata e alle Politiche culturali e al Turismo Enzo Caruso, Cristiana Laurà in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comitato degli artisti rappresentato da Lelio Bonaccorso, Eliana Camaioni e Daniele Mircuda.

“‘Visita la Via degli Artisti in piazza Duomo’ nasce da un incontro all’interno dell’evento #Streetartme tra l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e il Comitato degli artisti, supportato e condiviso dall’Amministrazione comunale quale strumento fondamentale per la sua realizzazione. Nel corso della conferenza stampa il sindaco Basile ha anche annunciato “la riapertura del Monte di Pietà”, a partire da oggi, “sempre nell’ottica di una fruizione della cittadinanza del complesso monumentale e di accrescere l’offerta turistica a coloro che sbarcano in città per renderla sempre più appetibile e coinvolgente”.

“L’Amministrazione comunale – ha aggiunto il primo cittadino – ha posto in essere una serie di attività, a partire dall’apertura dell’Infopoint per rendere Messina sempre più attrattore turistico con le sue bellezze artistiche e gli spazi da condividere. Allo stesso modo talenti e artisti della nostra città hanno la possibilità di esprimersi attraverso la propria arte e favorendo la promozione del territorio. L’Amministrazione è sempre aperta al dialogo e ad accogliere idee e proposte in un percorso di crescita e di sviluppo collettivo”.

L’assessora Cannata ha evidenziato che “questa iniziativa è frutto di incontri periodici e della costituzione di una rete di rapporti tra Istituzioni e stakeholder con l’obiettivo di valorizzare Messina e i talenti nostrani. All’interno del perimetro di piazza Duomo si esibiranno musicisti, giocolieri, attori, ballerini e disegnatori. Il progetto conferma che in atto c’è un cambiamento culturale in quanto questa non vuole essere una semplice iniziativa, ma qualcosa che si vada strutturando nel tempo grazie anche al regolamento della disciplina dell’arte di strada”.

Secondo l’assessore Caruso “Messina godrà di una vetrina internazionale di grande livello e non è escluso che tra i visitatori ci sia anche un talent scout, che possa rimanere coinvolto dall’esibizione dei nostri artisti”.