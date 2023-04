Messina, auto pirata investe pedone nel centro di Giardini Naxos, denunciato un’anziano

Testimoni della scena e videosorveglianza decisivi per rintracciare il colpevole

Guai con la giustizia per un anziano automobilista, reo, in pieno centro di Giardini Naxos, nel Messinese, di avere travolto un pedone per poi fuggire senza prestargli soccorso. L’uomo, sulle cui tracce si sono messi i carabinieri, è stato rintracciato presso la sua abitazione. A testimoniare ulteriormente la sua colpevolezza, l’auto, riportante evidenti ammaccature compatibili con l’incidente.

Ritiro patente

Preziose le testimonianze dei passanti oltre alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’auto pirata ha investito l’uomo dopo aver invaso, senza rallentare, la corsia opposta a quella di marcia e poi è fuggita senza prestare soccorso. All’anziano è stata ritirata la patente, mentre la vittima dell’incidente è ricoverata al Policlinico di Messina ma non è in pericolo di vita.