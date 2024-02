Messina, chiuso per tre giorni lo svincolo di Tremestieri: traffico in tilt

Autostrade Siciliane ha reso noto la tratta non sarà percorribile dal 15 al 18 febbraio

Autostrade Siciliane informa che è prevista la chiusura del traffico veicolare dello svincolo di Messina Sud Tremestieri (km 0+586}, della Tangenziale di Messina – A20 ME-PA, dalle ore 22:00 del giorno 15.02.2024 alle ore 24:00 del giorno 18.02.2024.

La chiusura limitata alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Palermo, in transito in direzione Catania, per consentire la prosecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione. E’ evidente che tutto ciò provocherà dei disagi al traffico.