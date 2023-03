Messina, collaborazione per valorizzare il settore turistico

L’Amministrazione con in testa sindaco Basile e assessore Caruso, ha avviato una serie di incontri con gli operatori del settore per migliorare i dati di un comparto essenziale per l’economia locale

MESSINA – Alla ricerca di un’identità, di una formula, di un brand che possa fare aumentare i numeri della “voce turismo”. Sul comparto punta molto l’Amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile, che segue le linee di indirizzo tracciate dall’ex primo cittadino Cateno De Luca che nel 2020 con l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso aveva dato il via, a una serie di incontri tematici e di confronti con esperti e operatori del settore turistico, culturale e giovanile.

La pandemia ha bloccato questo percorso di ascolto e scambio di competenze e nel frattempo si è sempre più rafforzata l’idea che si dovesse dare a Messina la connotazione di città degli eventi, non solo musica ma anche grandi manifestazioni sportive. La partecipazione ai concerti organizzati dopo la pandemia, gratuiti in piazza e a pagamento allo stadio San Filippo, ha convinto l’Amministrazione che quella fosse la strada per alimentare flussi turistici e innescare indotto prezioso per l’economia locale. Questa linea l’ha spiegata il sindaco Basile al suo insediamento, mettendola tra i suoi principali punti programmatici e l’ha rafforzata l’assessore Massimo Finocchiaro, che tra le sue deleghe ha proprio quella degli Eventi insieme alle Attività produttive e Sport.

Una strategia sposata anche dall’assessore alla Cultura e Turismo Enzo Caruso, impegnato sugli itinerari legati a grandi artisti come Antonello e Caravaggio e sui Forti umbertini, altra grande risorsa. L’incontro dei giorni scorsi voluto da Basile e Caruso con i rappresentanti delle agenzie di viaggio cittadine e delle guide turistiche abilitate, più che riprendere un discorso interrotto mira a un coinvolgimento degli operatori di settore in una strategia già definita per l’inserimento della città nei circuiti nazionali e internazionali del turismo e della promozione di escursioni e tour.

C’è un accordo siglato a maggio 2021 tra il Comune di Messina e le agenzie di viaggio e l’adesione al protocollo di attività incoming per Messina, che prevede una serie di azioni nell’ambito di Visit-Me in collaborazione con associazioni e operatori che gestiscono i vari siti di interesse storico e culturale.

“Il Comune di Messina – ha detto il sindaco Basile – ha in cantiere numerose iniziative, tra cui l’ampliamento degli orari di apertura dell’Infopoint, per rilanciare l’immagine della nostra città attraverso una linea di dialogo con operatori ed esperti del settore. Messina quest’anno sarà al centro di un notevole flusso turistico, poiché è previsto l’arrivo nel porto di 260 navi con l’attracco di duecentomila passeggeri e grazie al lavoro istituzionale dell’Amministrazione comunale si svolgeranno manifestazioni sportive internazionali con la presenza di centinaia di sportivi, accompagnatori e famiglie. È doveroso e produttivo quindi lavorare insieme per un’accoglienza adeguata e funzionale”.

Collaborazione auspicata anche da Caruso: “L’Amministrazione comunale guarda lontano e intende mettere in pratica una serie di attività che possano catturare l’attenzione dei turisti, delle comunità limitrofe e di chi transita da e per Messina”.

Crocieristi e fruitori degli eventi sono le tipologie su cui si intende puntare. Sono oltre settanta le manifestazioni che l’Amministrazione ha previsto nel Piano promozionale 2023, seconda e terza fase del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”, una serie di appuntamenti musicali, culturali e artistici, sportivi da realizzare, “al fine di aumentare l’ appeal del territorio e accrescere la competitività imprenditoriale con il coinvolgimento delle attività commerciali dei prodotti e servizi sul territorio e l’ente camerale”, si legge nel documento programmatico.

Tra gli eventi Ligabue e Pinguini tattici nucleari allo stadio San Filippo a luglio, un torneo di calcio dedicato a Franco Scoglio a giugno, la nazionale cantanti a maggio, gli europei di pallavolo under 20 e partite del Sei nazioni di rugby femminile, ma anche l’assemblea nazionale di Slow food, mostre su Caravaggio e Juvarra e il ritorno dello storico Rally di Messina e dell’Enduro.