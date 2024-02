Messina, coltellate all’addome durante una lite: 12enne finisce in ospedale

Causa giovane età, l'aggressore non è imputabile

Grave episodio di violenza giovanile a Messina, precisamente in strada al Villaggio Aldisio. Un ragazzino di 12 anni, il 30 gennaio del 2024, è stato accoltellato da un coetaneo al culmine di un litigio. Il fendente ha raggiunto la vittima all’addome, e a sferrarlo sarebbe stato un 13enne armato di coltello.

Aggressore non imputabile

Ad interventire presso il pronto soccorso dell’ospedale Policlinico, dove il 12enne era stato trasportato fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati i carabinieri. Le indagini, immediatamente avviate, hanno permesso grazie al racconto di alcuni testimoni e ad altri accertamenti di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire al 13enne. Quest’ultimo, per via della giovane età, non è imputabile, anche se è stato segnalato alla Procura dei minori di Messina. Il 12enne ferito, che fortunatamente non ha subito gravi conseguenze, è stato trattenuto in osservazione in ospedale e successivamente dimesso.