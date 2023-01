Messina Denaro, oggi udienza a Caltanissetta: il boss si collegherà in videoconferenza?

E’ la prima udienza di un processo dopo la cattura del padrino di Castelvetrano. La procura di Caltanissetta ha predisposto la videoconferenza che vede imputato il boss Messina Denaro

Potrebbe apparire, questa mattina, in videoconferenza Matteo Messina Denaro. L’ex superlatitante arrestato lunedì mattina a Palermo.

Riprenderà alle ore 9.30, davanti alla Corte d’appello di Caltanissetta, l’udienza che vede imputato l’ex latitante, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

E’ la prima udienza di un processo dopo la cattura del padrino di Castelvetrano.

Ieri il procuratore generale Antonino Patti, ha confermato all’Adnkronos, che “non vi è alcun impedimento” per celebrare il processo e che “è già stata predisposta la videoconferenza”.

Gli aggiornamenti da Caltanissetta

Si attende notifica ordinanza cautelare al boss

Prima di iniziare l’udienza del processo di Caltanissetta si attende la notifica dell’ordinanza di custodia cautelare al boss mafioso Matteo Messina Denaro.

Da qui la lunga attesa prima dell’inizio del processo che vede Messina Denaro unico imputato per le stragi mafiose del 1992.

La notifica va fatta via pec e poi consegnata a mano al detenuto, che si trova nel carcere dell’Aquila.

Il collegamento col carcere de L’Aquila dove si trova il boss

L’agenzia di stampa AdnKronos fa sapere che il videocollegamento con il carcere de L’Aquila è stato attivato, ma la telecamera inquadra per ora solo una sedia vuota.

Uno dei due avvocati d’ufficio, Giovanni Pace, ha detto di non avere ancora ricevuto comunicazioni circa la nomina del difensore di fiducia dell’imputato, la nipote Lorenza Guttadauro. L’altro legale d’ufficio, Salvatore Baglio, ha detto che proseguiranno loro: “Il codice dice così. Fino a questo momento l’udienza è confermata”.

Il provvedimento sulla celebrazione del processo è stato regolarmente notificato all’imputato.

Fino ad oggi Matteo Messina Denaro, condannato in primo grado all’ergastolo, è stato giudicato da latitante e tutto il processo si è celebrato in sua assenza.

In queste ultime ore, che hanno seguito la cattura e l’arresto del boss, ha fatto scalpore la notizia dell’indicazione da parte dello stesso Messina Denaro della scelta della nipote avvocata, come suo legale difensore.

Si tratta di Lorenza Guttadauro, che ha dichiarato: «Sono rimasta sorpresa anche io dalla nomina ricevuta da Matteo Messina Denaro, le dico la verità, non me l’aspettavo. Sono sincera».

Chi è Lorenza Guttadauro, avvocatessa e nipote di Messina Denaro

Classe 1978, Guttadauro è iscritta all’Albo degli Avvocati di Palermo dal 2009. Da meno di un anno (aprile 2022) risulta anche iscritta all’Albo Speciale dei professionisti di processi in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Nel corso della sua carriera, ha già difeso la zia e il fratello, accusati di essere portavoce ed esecutori degli ordini del latitante. Ora dovrà definire rapidamente la strategia difensiva del suo assistito.

Il primo “impegno” processuale di Messina Denaro, cadrà oggi, 19 gennaio, quando nell’aula bunker di Caltanissetta, un’udienza in cui l’ex latitante è imputato per le stragi mafiose del ’92 di Capaci e Via D’Amelio. Se l’incarico alla penalista sarà formalizzato nelle prossime ore, l’udienza potrebbe però essere rinviata a fronte di un’eventuale richiesta di concessione di termini alla difesa.