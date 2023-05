Messina Denaro e le lettere all’ex sindaco Antonio Vaccarino: presentato esposto

La moglie dell'ex primo cittadino di Castelvetrano alla ricerca della verità.

Il vero Matteo Messina Denaro avrebbe scritto all’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, che collaborava al tempo con il Sisde di Mario Mori per la cattura del boss? L’ex moglie di Vaccarino è alla ricerca della verità e per questo ha recentemente presentato un esposto sulla vicenda.

Sono in corso gli accertamenti su questa storia, un potenziale nuovo tassello nella ricostruzione della latitanza trentennale di Matteo Messina Denaro.

Messina Denaro e Antonio Vaccarino, presentato esposto

La vedova di Vaccarino avrebbe notato una certa somiglianza tra la grafia emersa dai “pizzini” ritrovati dopo l’arresto di Messina Denaro e delle lettere di minacce ricevute dal marito (in cui venivano usati gli pseudonimi Alessio e Svetonio). La donna avrebbe richiesto a una criminalista di svolgere una comparazione grafica tra gli scritti ricevuti da Vaccarino, sui quali in passato erano emersi tanti dubbi.

La collaborazione tra Vaccarino e il Sisde fu oggetto di una fuga di notizie della quale, in realtà, non si sa ancora molto e sulla quale non sarebbe stato aperto alcun fascicolo dalla magistratura. Dopo l’analisi effettuata dall’esperta in scienze forensi, l’ex moglie dell’ex primo cittadino di Castelvetrano ha presentato un esposto con l’intento di scoprire la verità sugli scritti e far avviare un’indagine “che restituisca dignità e decoro all’ex sindaco di Castelvetrano e alla sua famiglia” .

