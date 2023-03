Messina Denaro: scrittore Arrighi, “mafia non più fenomeno maschile, ruolo donne centrale”

"Gestiscono patrimoni, mediazioni finanziarie, racket, traffici di stupefacenti e talvolta assurgono anche al ruolo di capoclan".

“L’arresto di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss più potente di Cosa Nostra, induce una riflessione sul ruolo delle donne nelle organizzazioni mafiose e su come tale ruolo sia cambiato nel corso degli anni”. Così all’Adnkronos Gianluca Arrighi, avvocato criminalista e scrittore di libri noir, ragionando dopo l’arresto di ieri della sorella di Matteo messina Denaro.

“Nell’immaginario collettivo, le cosiddette ‘donne di mafia’ sono sempre state dipinte come succubi, vittime o ribelli. In realtà non è più così e, forse, così non è mai stato – commenta lo scrittore – Basti pensare a ciò che raccontò il pentito Leonardo Messina, quando chiarì espressamente come il ruolo delle donne di Cosa Nostra sia fondamentale. La criminalità organizzata, in tutte le sue forme, non è più un fenomeno puramente ‘maschile’, dove le donne vengono formalmente escluse dal potere e dai ruoli di comando. La figura femminile è stata dalla mafia volutamente improntata all’invisibilità”.

“Lo stereotipo della donna come inaffidabile e sottomessa e a cui è precluso l’ingresso nell’organizzazione – prosegue lo scrittore – continua dalla mafia ad essere veicolato all’esterno per mera convenienza. Nella realtà, ormai, le donne di mafia gestiscono patrimoni, mediazioni finanziarie, racket, traffici di stupefacenti e talvolta assurgono anche al ruolo di capoclan. Senza mai sottovalutare il ruolo essenziale delle madri di Cosa Nostra nell’educazione mafiosa dei figli. Essere conosciute e riconosciute come ‘la moglie’, ‘la sorella’ o ‘la figlia’ del boss rappresenta per le donne di mafia una posizione solo apparentemente subordinata all’uomo: in realtà ne costituisce la forza e l’indipendenza”.