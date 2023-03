Messina Denaro in ospedale: come sta il boss dopo gli ultimi esami contro il tumore

L'ex latitante trasferito per la prima volta al San Salvatore dell'Aquila per sottoporsi a Tac ed elettrocardiogramma. Struttura blindata per garantire la sicurreza

Ospedale blindato, spazio sanitario transennato. Matteo Messina Denaro, richiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, per la prima volta è stato trasportato al San Salvatore per sottoporsi a degli esami specifici che non avrebbe potuto fare nell’ambulatorio allestito di fronte alla sua cella. Il tumore al colon va monitorato e va seguito il regolare iter delle cure.

Matteo Messina Denaro in ospedale all’Aquila

II boss è stato trasferito in ospedale ieri, 28 febbraio, dalle 9 alle 16 per sottoporsi ad una tac e un ecocardiogramma nella struttura realizzata dopo il terremoto del 2009 in occasione del summit mondiale che ha portato in città i grandi della terra. L’ospedale era blindato, con un enorme spiegamento di forze per garantire la sicurezza. Lo spazio sanitario è stato transennato e in azione c’erano anche gli agenti del Gruppo operativo mobile (Gom), per l’occasione incappucciati, che hanno in carico l’ex latitante dal giorno dopo il suo arresto.

Come sta Matteo Messina Denaro

Gli esami a cui Matteo Messina Denaro si è dovuto sottoporre, servono a verificare lo stato della malattia e capire se la terapia sta funzionando. Da quanto si apprende le sue condizioni sono buone.

Ieri è stata la prima volta che il boss è stato portato in ospedale dal giorno della cattura. Finora, infatti, era stato curato e assistito in un ambulatorio realizzato difronte alla sua cella. Proprio lì ha già affrontato tre sedute di chemioterapia, ma non sono state allestite tac ed altre apparecchiature mediche. Ecco perchè è stato necessario il trasferimento al San Salvatore.