Messina, gli rubano droga e lui chiede indietro mille euro: arrestato

Il 34enne messinese è stato tradotto in carcere: dovrà scontare dietro le sbarre una pena residua di oltre 4 anni

Mille euro come ‘risarcimento’ per un furto di droga. Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri a Furnari, nel Messinese, per estorsione e tentata estorsione. I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura. Le indagini sono scattate, il 3 novembre del 2018, dopo la denuncia presentata dalla vittima che ai carabinieri ha raccontato le pesanti richieste estorsive subite da parte dell’arrestato, spiegando che quello stesso giorno l’uomo si sarebbe recato nella sua abitazione per riscuotere mille euro.

L’uomo deve scontare una pena di oltre 4 anni

Sono stati predisposti così servizi di osservazione, che hanno permesso ai carabinieri di arrestare il 34enne in flagranza. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che alla base della richiesta estorsiva ci sarebbe stato il furto di marijuana subito dall’arrestato ad opera della vittima che già, nei giorni precedenti, per tale motivo era stata costretta a consegnare 500 euro. Dopo le formalità di rito, il 34enne è stato condotto in carcere per scontare una pena residua di oltre 4 anni.