Clamoroso a Messina, Raciti rassegna le dimissioni con i play-out alle porte?

Mistero in casa Messina per le possibili dimissioni dell'allenatore Ezio Raciti. Una situazione surreale a pochi giorni dai play-out.

Sono ore delicate in casa Messina dopo il pareggio per 0-0 contro il Taranto e l’occasione sfumata all’ultima giornata della stagione regolare di Serie C di raggiungere la salvezza diretta.

L’allenatore dei giallorossi, Ezio Raciti, starebbe infatti meditando di rassegnare le proprie dimissioni a seguito di alcune incomprensioni maturate con la società nel corso degli ultimi turni e, in particolare, a margine dell’incontro dello stadio Iacovone.

Dimissioni Raciti, ancora nessuna comunicazione dalla società

Al momento, comunque, non arrivano ancora comunicazioni ufficiali da parte della dirigenza e i tifosi si domandano cosa potrà accadere nelle prossime ore.

Una situazione surreale che potrebbe concretizzarsi quando mancano soltanto pochi giorni alla doppia sfida play-out contro il Gelbison che potrebbe sancire la permanenza in Serie C o la retrocessione dei peloritani tra i Dilettanti.

Ezio Raciti, in carica sulla panchina del Messina dal 4 gennaio 2023, ha raccolto 30 punti in 18 gare. Un rendimento che ha permesso ai giallorossi di risalire la classifica fino ad ambire alla salvezza diretta sfumata, come detto, in occasione dell’ultimo turno.