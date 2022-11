A Messina un laboratorio ‘fai da te’ di marijuana, arrestato 56enne

La casa era attrezzata per tutte le fasi della produzione: dalla coltivazione alla essiccazione effettuata artigianalmente

Usava il suo appartamento come un laboratorio ‘fai da te’ per la lavorazione della marijuana che, dopo essere essiccata, vendeva in dosi sul mercato cittadino di Messina. Agli arresti domiciliari è finito un uomo di 56 anni. La casa era attrezzata per tutte le fasi della produzione: dalla coltivazione alla essiccazione effettuata artigianalmente con l’ausilio di oggetti comuni come uno stendibiancheria. Gli agenti hanno sequestrato circa 700 grammi di marijuana che suddivise avrebbe fruttato più di 1000 dosi.