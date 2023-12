Messina, liceo invaso dai topi: sciopero degli studenti, ma la dirigente ha già provveduto

Il segnale forte degli alunni ignari che la dirigente avesse già provveduto per la disinfestazione

Ci mancavano i topi al Liceo Scientifico Archimede di Messina, scuola già alle prese con disagi legati ai lavori di ristrutturazione costretta per questo ad una riorganizzazione delle aule e degli spazi. Causa roditori, i liceali non sono entrati in classe, volendo in tal modo lanciare un segnale forte.

Gli studenti però, erano ignari del fatto che, la dirigente scolastica Laura Cappuccio aveva già disposto la disinfestazione. oggi pomeriggio e domani il plesso sarà chiuso e le attività didattiche dovrebbero riprendere regolarmente venerdì 15 dicembre.