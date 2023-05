Messina, ok consegna lavori per messa in sicurezza cripta Duomo

L'obiettivo è restituire alla collettività la piena fruibilità di un ambiente dalla forte connotazione identitaria per la popolazione messinese.

Saranno consegnati lunedì 15 maggio, alle 9.30, i lavori per la messa in sicurezza e la fruizione della cripta del Duomo di Messina, alla presenza dell’arcivescovo, del sindaco e del soprintendente ai Beni culturali. A eseguirli sarà l’impresa Ldr di Macerata, che si è aggiudicata la gara bandita dal Comune di Messina. Le opere dovranno essere realizzate in 365 giorni. Il progetto, redatto dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Messina, è stato finanziato, per complessivi 524 mila euro, con risorse del dipartimento delle Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana.

Obiettivo riconsegnare alla collettività la fruibilità dell’ambiente

L’intervento, finalizzato al recupero funzionale della cripta, sottostante la Cattedrale, nasce dall’esigenza di restituire alla collettività la piena fruibilità di un ambiente dalla forte connotazione identitaria per la popolazione messinese. La cripta costituisce, infatti, l’unica sopravvivenza dell’edificio medievale ancora visibile nel suo assetto originario, nonostante le trasformazioni subite a seguito della ricostruzione del tempio dopo il terremoto del 1908 e dei rifacimenti postbellici.