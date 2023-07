Messina, pauroso incendio in casa

Incendio in una casa del Comune di Messina. Intorno alle 13 i Vigili del Fuoco hanno operato in via Fata Morgana.

Incendio in una casa del Comune di Messina. Intorno alle 13 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Nord con l’autoscala ha operato in via Fata Morgana per un rogo divampato in un’abitazione posta al terzo piano di un edificio. Soccorsa dai pompieri la proprietaria dell’appartamento che ha inalato fumo ed è stata affidata al personale del 118. Una pattuglia della Polizia è giunta sul luogo dei fatti. Le temperature alte determinate dall’incendio hanno provocato la rottura e il distacco di una parte delle pignatte dall’intradosso del solaio. Dunque la dimora è stata dichiarata precauzionalmente inagibile. Dovranno quindi essere eseguiti lavori per il ripristino l’agibilità.