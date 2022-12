Messina, il progetto San Filippo Valley va avanti con l’opzione privati

L’Amministrazione comunale, come confermato dal vice sindaco Mondello, sembra sempre più decisa a dar vita alla grande area sportiva, che potrebbe realizzarsi con il sostegno di soggetti terzi

MESSINA – La San Filippo Sport Valley si farà e la sua realizzazione sarà possibile grazie anche all’utilizzo di fondi privati. È questa la principale novità emersa nelle scorse settimane durante l’incontro di Bergamo tra Comune di Messina e Lega Pro nel corso dell’Assemblea annuale dell’Anci. Intenzione ribadita in questi giorni a mezzo Zoom tra i diretti interessati.

Un’occasione per vagliare idee e disponibilità e per approfittare della presenza di addetti ai lavori di riconosciuta esperienza nazionale per comprendere non soltanto come muoversi sul piano dello stanziamento di risorse a livello locale, quanto piuttosto sulla scrittura di un progetto alla cui base non vi sarà solo una riconfigurazione della vallata in termini sportivi ma una vera e propria riqualificazione urbanistica.

Due le principali opzioni al vaglio del Comune di Messina per reperire le risorse utili al consistente intervento che, nelle intenzioni dell’Amministrazione Basile, porterà a copertura dello stadio Franco Scoglio, ripristino delle aree circostanti ma anche ristrutturazione di Pala Rescifina e PalaMerlino, all’interno del villaggio Cep. La prima opzione di investimento, e quella più accreditata nelle stanze del Comune, resta quella del Project financing, ovvero l’utilizzo di fondi privati che consentirebbero di snellire pratiche e tempistiche di realizzazione degli interventi. La seconda prevede interamente l’utilizzo di fondi pubblici, con l’esigenza di poter prima reperire le risorse e tempistiche che rischierebbero di allungarsi. Se la prima è una opzione accreditata, al momento la seconda non è del tutto esclusa.

L’altro polo calcistico cittadino, ovvero quello dello stadio Celeste, sarà oggetto di interventi consistenti grazie ai tre milioni di euro ottenuti dal Pnrr. Qui l’Acr Messina è tornato ad allenarsi dallo scorso 11 ottobre grazie ai lavori di manutenzione straordinaria operati dalla Messina Servizi Bene Comune dopo anni di totale abbandono.

“Per lo Scoglio siamo molto orientati al discorso Project financing, che si presta anche alla riqualificazione urbanistica. La Lega Pro ci sta aiutando in termini di regia in questo progetto, dando comunque anche una disponibilità all’investimento diretto nel polo sportivo di Messina”. A confermarlo è il vice sindaco Salvatore Mondello, che non nasconde l’intenzione di dare concretezza al progetto della San Filippo Sport Valley già nel corso dei primi mesi del 2023.

Un’area per praticare sport nel tempo libero, per far tornare i messinesi allo stadio ma anche per l’organizzazione di concerti e grandi eventi con l’intenzione di riqualificare i tre impianti sportivi e le aree adiacenti presenti nell’intera vallata della zona a Sud della città. “Non ultimo – come sottolineato da Mondello – l’intenzione di ospitare gare che riguardino la nazionale italiana di calcio, partite di coppa o eventi internazionali”.

Un discorso, quello relativo agli stadi, che dovrà essere condotto in totale sinergia tra Amministrazione comunale e management della società sportiva dell’Acr Messina, ora nelle mani della famiglia Sciotto, con la quale i rapporti sembrano però essersi notevolmente raffreddati. Un punto di non ritorno seguente alle elezioni dello scorso settembre che hanno permesso al vice presidente della squadra giallorossa, Matteo Sciotto, di essere eletto all’Ars con il partito di Cateno De Luca, all’epoca sindaco della città peloritana. Il tutto mentre a Messina è in atto una durissima contestazione sportiva nei confronti della famiglia Sciotto visti i deludenti risultati nel girone C di Lega Pro.

“Lo scorso luglio – ricorda Mondello – abbiamo già fatto investimenti importanti per lo Scoglio con la Messina Servizi Bene Comune, basti pensare a come è stata ripristinata la foresteria per consentire notevoli risparmi anche alla società dell’Acr. E agli interventi del Celeste, anche qui volti ad agevolare la squadra di calcio. Adesso bisogna essere bravi a pensare in grande per evitare di continuare a galleggiare. Il Comune ha fin qui dimostrato con i fatti di esserci ed è quello che continuerà a fare”.

Nel frattempo continuerà la ricerca dei fondi in modalità project financing per il progetto della San Filippo Sport Valley: nei piani dell’Amministrazione l’intenzione è di realizzare un masterplan e renderlo cantierabile già nella primavera del 2023. Per una svolta, sportiva e sociale, che gli sportivi messinesi attendono da oltre 15 anni.