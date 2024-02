Messina, sottoscritto protocollo d’intesa per la gestione dei migranti e l’inclusione sociale

Soddisfatto il nuovo commissario Cuccì: "L'accordo contribuisce a promuovere una cultura dell'inclusione".

È stato sottoscritto nel salone di rappresentanza del Palazzo di Governo di Messina un protocollo d’intesa tra Prefettura, Università, Questura, Asp, Comune di Messina e i Comuni in cui si trovano centri di accoglienza e SAI (strutture che offrono assistenza e supporto ai migranti in situazioni di vulnerabilità) per migranti.

Gli enti sottoscrittori si sono impegnati a potenziare i servizi di rispettiva competenza dedicati ai migranti.

Protocollo d’intesa per gestione migranti a Messina

La firma della convenzione dell’Asp di Messina per l’accoglienza dei migranti rappresenta un importante punto di riferimento nella gestione dell’emergenza migratoria. Nonostante le difficoltà e le criticità che possono sorgere, l’Asp di Messina ormai da anni svolge un ruolo importante per i migranti, offrendo loro una prima accoglienza sanitaria e un sostegno per iniziare un nuovo percorso di vita in un paese straniero.

Il neo commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì si è detto “molto soddisfatto della convenzione perché “contribuisce anche a promuovere una cultura dell’inclusione e della convivenza pacifica, dimostrando che l’accoglienza dei migranti non è solo un dovere umanitario e sanitario ma anche un’opportunità per arricchire la società di nuove culture, esperienze e conoscenze”.