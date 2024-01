Una maggioranza spaccata va in giunta per i manager della sanità siciliana: ecco tutti i nomi

Dopo il rinvio della riforma delle province e la prova di forza sulla "salva ineleggibili" la maggioranza esce spaccata dall'ARS. Alle 19 iniziata la giunta per gli incarichi dei manager della sanità

Giornata di fuoco per la politica siciliana. Alle 19 il via ai lavori della giunta convocata dalla Presidenza per le nomine dei manager della sanità siciliana. I nomi che nelle scorse ore circolavano a mezzo stampa potrebbero subire variazioni nelle sedi di direzione generale, anche o soprattutto alla luce dei lavori d’aula pomeridiani all’ARS. Tra palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, e Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, oggi c’é stato rapporto diretto e strettissimo con l’eccezionale presenza in ARS del presidente della Regione Renato Schifani prima della giunta. Il rapporto tra le due – apparentemente diverse e slegate – attività politiche è stato stabilito dal test di maggioranza effettiva in Parlamento costituito dalla norma di interpretazione autentica detta “salva ineleggibili”.

Da palazzo d’Orleans all’ARS e ritorno

Rinviata in commissione Affari istituzionali la riforma delle Province, per approfondimenti sul testo, all’ordine del giorno dei lavori d’aula è passata la salva ineleggibili con l’incombente presenza tra i banchi del governo di Renato Schifani. Una presenza, quella del governatore, che il deputato Cateno De Luca (Sud chiama Nord) ha definito, nel corso di uno degli interventi, come una intimidazione ai parlamentari. Sommariamente condivisa dalle forze di opposizione l’idea che il presidente della Regione abbia deciso di presenziare ai lavori d’aula quale monito per l’indirizzo politico di maggioranza. Di mattina Schifani aveva anche convocato un vertice di maggioranza. Diverse invece le idee sulla modalità di svolgimento del voto, palese su richiesta di M5S e Sud chiama Nord, segreto su proposta dell’esponente PD Antonello Cracolici per le opposizioni. Ma il voto segreto sembra non porti bene alla maggioranza, ed anche per la norma salva-ineleggibili voluta da Fratelli d’Italia il risultato è stato negativo: 34 voti contrari e soltanto 30 favorevoli.

Prova di maggioranza fallita sulla “salva ineleggibili”

Le indicazioni erano quindi volte far passare la norma di interpretazione autentica detta salva ineleggibili quale prova di forza, sul cui contenuto sono state espresse innumerevoli perplessità dentro e fuori dall’aula da esponenti delle forze politiche siciliane, per testare la tenuta della maggioranza stessa. Il risultato, 34 voti contrari e 30 a favore, ha confermato la spaccatura nella maggioranza che esprime il governo di Renato Schifani. Gli incarichi dei commissari straordinari e dei direttori generali, diciotto in tutta la Sicilia, erano già in proroga fino al 31 gennaio e quindi oggi la giunta Schifani dovrà necessariamente chiudere perché le sedi non restino vacanti già dalla mezzanotte. Con la ormai vistosa crepa al tavolo della giunta però non sono più in discussione le scelte compiute in merito ai manager, e l’elenco dei direttori generali con rispettive sedi pare rimarrà quello chiuso dalla proposta formalizzata oggi dall’Assessorato della Salute.

Nottatacce a palazzo d’Orléans

Martedì sera le luci di palazzo d’Orléans si sono spente molto tardi, ma la riunione tesa tra le parti che compongono la giunta regionale pare non aver trovato l’accordo definitivo e questa sera quindi ci sarà il secondo – e forse ultimo – round, con giunta convocata alle 19. L’elenco formalizzato dall’assessore Giovanna Volo quale proposta da sottoporre alla giunta per ormai pura formalità, segue l’accordo di massima per sei direttori generali indicati da Forza Italia, sei da Fratelli d’Italia e due ciascuno a Lega, Democrazia Cristiana e Movimento per l’Autonomia. Ma, se le quote millesimali del condominio d’Orléans sono intese, la differenza di rilievo delle rispettive aziende sanitarie e ospedaliere aveva cambiato alcuni equilibri anche all’interno della maggioranza. Tra le contese c’era un ospedale palermitano, il civico Di Cristina, cui Fratelli d’Italia vorrebbe destinare Walter Messina, uscente dalla direzione delle strutture ospedaliere Villa Sofia e Cervello senza lodi e forse con qualche nota negativa. Walter Messina pare comunque verrà incaricato per la direzione del Civico di Palermo, in quota Fratelli d’Italia, come Daniela Faraoni verrà confermata alla direzione dell’ASP di Palermo su ferma volontà di Forza Italia.

Nomi e sedi per i manager formalizzati da proposta Assessorato

Dott. Giuseppe Capodieci – ASP di Agrigento

Dott. Salvatore Lucio Ficarra – ASP di Caltanissetta

Dott. Giuseppe Laganga Senzio – ASP di Catania

Dott. Mario Carmelo Zappia – ASP di Enna

Dott. Giuseppe Cuccì – ASP di Messina

Dott.ssa Daniela Faraoni – ASP di Palermo

Dott. Giuseppe Drago – ASP di Ragusa

Ing. Alessandro Caltagirone – ASP di Siracusa

Avv. Ferdinando Croce – ASP di Trapani

Dott. Walter Messina – ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

Dott. Giuseppe Giammanco – ARNAS Garibaldi di Catania

Dott. Roberto Colletti – Azienda ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo

Dott. Salvatore Emanuele Giuffrida – Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania

Dott.ssa Catena Di Blasi – Azienda ospedaliera Papardo di Messina

Dott. Maurizio Letterio Lanza – Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina

Nel corso della giunta di questa sera, salvo colpi di scena, dovrebbero trovare conferma anche i tre manager concordati con i rettori delle rispettive Università.

Dott.ssa Marzia Furnari – Policlinico di Palermo

Dott. Gaetano Sirna – Policlinico di Catania

Dott. Francesco Patané – Policlinico di Messina