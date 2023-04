Messina: trovati 42 kg di cocaina dentro borsone tra gli scogli a Vulcano

Indagini sono in corso per accertare la provenienza della cocaina, verosimilmente trasportata sulla scogliera dalla marea.

Tra gli scogli della zona Vulcanello dell’isola di Vulcano (Me) sono stati rinvenuti 42 kg di cocaina. E’ stato grazie a un’attenta perlustrazione che, i carabinieri, hanno rinvenuto, suddivisa in 32 panetti e custodita dentro un borsone, la droga, immediatamente sequestrata e inviata al Ris di Messina per le analisi tecniche e di laboratorio.

