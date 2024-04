Messina, un robot controllato dall’intelligenza artificiale per la gestione dei rifiuti

Un’iniziativa pionieristica in Sicilia, che sottolinea il nostro impegno verso un futuro più sostenibile

“Siamo entusiasti di annunciare un passo rivoluzionario nella gestione dei rifiuti a Messina, l’installazione di un robot per la selezione dei rifiuti gestito dall’intelligenza artificiale, il primo del suo genere in Sicilia grazie alla nostra collaborazione con Recycleye. Un’iniziativa pionieristica in Sicilia, che sottolinea il nostro impegno verso un futuro più sostenibile. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, il nostro Impianto di selezione di Pace potrà trattare i rifiuti con maggiore efficienza e precisione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7“. E’ quanto comunica Messinaservizi Bene Comune.

Messina, “il robot contribuirà a contenere i costi”

“Questo Robot, non solo aumenterà la purezza delle frazioni di riciclo, ma contribuirà anche a contenere i costi, migliorando l’impatto ambientale delle nostre operazioni, confermando l’orientamento di Messina verso l’innovazione e l’efficienza ambientale. Siamo sempre più vicini all’ambizioso obiettivo del 65% di raccolta differenziata, ma per questo è necessario il supporto e la collaborazione di tutti. Insieme, stiamo lavorando per rendere la nostra città un modello di gestione dei rifiuti virtuoso e sostenibile”, conclude Messinaservizi.

