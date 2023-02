Messina, Viale Annunziata: abitanti ostaggio del traffico

Gli abitanti della zona villaggio Annunziata di Messina sono prigionieri del traffico. Esasperati dai continui ingorghi.

Gli abitanti del popoloso villaggio Annunziata, nella zona nord di Messina, sono prigionieri del traffico. Esasperati dai continui ingorghi che si formano, tutto il giorno, sull’asse di collegamento principale che è il Viale Annunziata. Intasato in entrambe le corsie di senso, per colpa delle soste selvagge da parte degli avventori che si recano al supermarket e negli altri negozi. I cittadini avviliti hanno chiesto soluzioni durature. Gli ausiliari del traffico e il carrattrezzi rappresentano un deterrente momentaneo ma che non può bastare. “Occorre un presidio di controllo fisso – dicono – per contrastare la lunga colonna di doppie file”.