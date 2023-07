Piromani beccati e arrestati nel Messinese, incendiarono area boschiva nel 2017

Nel Messinese sono stati arrestati due piromani, padre e figlio, perché responsabili di un incendio di un'area boschiva nel 2017

Nel 2017, insieme al padre, appiccò le fiamme in un’area boschiva. Adesso per un 25enne, già noto alle forze dell’ordine, si sono spalancate le porte del carcere in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura di Patti dopo la condanna a tre anni di reclusione per incendio boschivo.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini dei carabinieri della stazione di Floresta (Messina) scattarono nel marzo del 2017 dopo un incendio divampato in una zona montana a Raccuja. In quell’occasione il giovane fu denunciato in stato di libertà mentre il padre, accompagnato dal figlio e colto in flagranza mentre stava appiccando il fuoco a delle sterpaglie, accumulate in un’area boschiva, con l’intento di alimentare le fiamme già in atto, fu arrestato. Il 25enne è stato rintracciato dai carabinieri e, ultimate le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

