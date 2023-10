Meteo, continua il calo delle temperature in Sicilia: le previsioni

Le temperature continuano a diminuire in Sicilia: anche per la giornata di domenica attese minime ancora più basse sull'isola

Prosegue il calo delle temperature in Sicilia.

Anche per la giornata di domani, domenica 29 ottobre, le minime scenderanno ancora, con un clima più invernale che a breve farà dunque capolino sull’isola.

Non sono previsti rovesci e temporali, pertanto la Protezione civile regionale non ha diramato alcuna allerta meteo.

Via libera anche dal punto di vista degli incendi: per domani gli esperti non hanno diramato nessun avviso.

Le temperature provincia per provincia in Sicilia

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 18 °C – 24 °C, a Trapani 15 °C – 26 °C, a Palermo 19 °C – 24 °C, a Siracusa 16 °C – 25 °C e a Messina 18 °C – 24 °C. Seguono Ragusa con 14 °C – 24 °C e ad Agrigento con 16 °C – 25 °C, Enna con 11 °C – 21 °C e Caltanissetta con 13 °C – 25 °C.