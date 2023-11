Meteo, in Sicilia arrivano pioggia e freddo: le previsioni

Pioggia e freddo sono in arrivo in Sicilia nelle prossime ore: ecco cosa dicono le previsioni per le giornate di mercoledì e giovedì

Per i siciliani, questa volta, potrebbe davvero essere giunto il momento di tirare fuori ombrelli e giubbotti pesanti. Già, perchè a partire dalla giornata di domani, mercoledì 22 novembre, sull’isola dovrebbero arrivare piogge sparse di moderata entità, che interesseranno principalmente il sud-est della Trinacria e il settore tirrenico tra Messinese e Palermitano.

Giovedì temporali in Sicilia, miglioramento atteso per venerdì

Un ulteriore peggioramento è previsto addirittura per giovedì 23, con forti rovesci o temporali, in particolare nelle province di Siracusa e Catania. I venti si intensificheranno, raggiungendo raffiche di 50-70 km/h. Da mercoledì sera, inoltre, si prevedono piogge più intense, con anche un calo termico di circa 5 gradi. Il meteo sull’isola dovrebbe avere invece migliorare nella giornata di venerdì 24 novembre, con precipitazioni deboli e un leggero rialzo delle temperature.