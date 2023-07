L’assurdo maltempo al Nord Italia: dagli alberi caduti di Milano alla Supercella in Friuli

Sono giorni strani, i quali vedono un Paese, l'Italia, tagliata di netto in due dalle condizioni climatiche

Sono giorni strani, i quali vedono un Paese, l’Italia, tagliata di netto in due dalle condizioni climatiche. Al Centro-Sud caldo incredibile, si raggiungono e sono stati registrati anche i 47 gradi, al Nord, dal Veneto alla Lombardia e quasi tutte le altre regioni della zona, un maltempo atipico per la stagione estiva in cui ci si ritrova.

I danni del maltempo

Il meteo al Nord è maltempo all’ennesima potenza, chicchi di grandine gigantesca in Veneto e in Lombardia. A Milano in particolare raffiche di vento violentissime che hanno portato alla caduta di numerosi alberi, come viale Argonne che questa mattina è stata ritrovata con un “tappeto” di alberi rasi al suolo.

In Friuli Venezia Giulia nella serata di ieri si è verificato un fenomeno abbastanza raro, ma che non è proprio positivo per le condizioni climatiche al di fuori della stagione, come hanno comunicato gli esperti, e per i danni che ha recato.

Nella località di Codroipo vi è stata una Supercella, un fenomeno che può verificarsi durante i temporali, trattasi di una nube compatta nella quale al suo interno si forma una forte corrente che tende a salire verso l’alto.

Video dal Friuli Venezia Giulia, Codroipo via Twitter (@FabiusMagnus) e da Milano, viale Argonne via Twitter (@Bobborobo)