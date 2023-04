Meteo, Pasqua più fredda del Natale: gelo Artico, neve sui rilievi siciliani

Settimana pasquale tra uova e plaid? A quanto pare sì e in tutta la penisola, con i rilievi siciliani che attendono di essere innevati

Va bene che marzo è pazzo, ma aprile, vera porta di primavera, in tema di instabilità meteorologica non scherza, quest’anno più degli altri. Cambiamenti climatici o meno, fatto sta che la settimana di Pasqua che l’intera Europa si appresta a vivere, secondo le ultime previsioni potrebbe addirittura essere più fredda del Natale.

La causa, spiegano gli esperti di 3BMeteo, è da attribuire a una irruzione di aria fredda di matrice artica che discenderà dalla Germania, dove staziona al momento.

La fredda porta dell’est

L’irruzione inizierà dalla prossima notte ma raggiungerà il culmine tra le giornate di mercoledì e di giovedì. In quel frangente le correnti si addosseranno alle regioni adriatiche portando dell’instabilità lungo l’Appennino e producendo delle nevicate fino a quote piuttosto basse per il periodo. L’aria fredda riuscirà a scavalcare anche la dorsale e sfocerà sull’area tirrenica stimolando sul Tirreno meridionale una blanda circolazione ciclonica che porterà instabilità al Sud con piogge intermittenti e nevicate fino a quote collinari sui rilievi. Il Nord e le regioni centrali tirreniche resteranno prevalentemente sottovento ma qualche annuvolamento e a tratti qualche isolato fenomeno potrà riuscire a interessare alcune zone. Il denominatore comune sarà il calo termico e le temperature che si porteranno sotto media con il rischio di gelate tardive all’alba di mercoledì, di giovedì e di venerdì sino a quote pianeggianti.

Entriamo nel dettaglio

Le previsioni per la settimana di Pasqua

METEO MARTEDÌ: Nord, qualche annuvolamento al mattino tra Piemonte e Lombardia con isolati deboli fenomeni in esaurimento, più soleggiato altrove. Centro, addensamenti irregolari lungo l’Adriatico con qualche sporadica pioggia o nevicata in Appennino. Soleggiato sul Tirreno salvo variabilità e qualche isolato piovasco sul basso Lazio, specie nel Pomeriggio. Sud, nuvolosità variabile con qualche isolato piovasco sulle Isole maggiori, la Calabria e solo sporadicamente tra Molise, Puglia, Basilicata e interne della Campania. Temperature in diminuzione, specie dalla sera. Venti moderati o forti settentrionali. Mari molto mossi, anche agitati i bacini meridionali.

METEO MERCOLEDÌ: Nord, nuvolosità irregolare sulla Liguria e la dorsale emiliana con qualche isolato piovasco o nevicata fino a quote collinari, più sole altrove con tendenza in serata a qualche episodica precipitazione sul Triveneto. Centro, ampie schiarite sulla Toscana, irregolarmente nuvoloso altrove con isolati piovaschi o neve in Appennino fino a quote collinari. Sud, instabile con piogge e rovesci, anche temporaleschi tra Sicilia e Calabria e neve sui rilievi. Fenomeni più sporadici altrove. Temperature in ulteriore calo. Venti moderati settentrionali.

METEO GIOVEDÌ: Nord, variabile tra Nordovest ed Emilia occidentale con qualche isolato piovasco al mattino, nevoso fino a quote di bassa collina, più soleggiato altrove. Centro, ampie schiarite sulle regioni tirreniche, nubi sparse lungo l’Adriatico ma con bassa probabilità di fenomeni. Sud, variabilità con qualche isolato piovasco tra Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia nevoso in Appenino. Più sole altrove. Temperature in lieve rialzo ma ancora ovunque sotto media. Venti moderati settentrionali.

METEO VENERDÌ: iniziali condizioni di tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della copertura e a piogge e locali temporali tra il Nordovest e la Toscana, anche in questo caso con possibile neve fino a quote medio-basse. Temperature in lieve rialzo ma clima comunque freddo per il periodo. Previsione da confermare.