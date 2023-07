Meteo, le previsioni: in Sicilia moderato aumento del caldo

Le temperature sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni per l’arrivo di aria più calda dal Nord Africa, con massime anche di 32-34°C.

Sole su tutta la Sicilia, con temperature leggermente in aumento rispetto alle ultime ore.

Sono queste le previsioni meteo per domani, sabato 29 luglio.

I meteorologi nello specifico hanno comunicato che “un campo di alte pressioni abbraccerà la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4.900 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso“.

Temperature destinate ad aumentare: previste massime fino a 32-34°

“L’alta pressione determina condizioni stabili e soleggiate nel fine settimana – proseguono gli esperti di 3b Meteo – Le temperature sono destinate ad aumentare nel corso dei prossimi giorni per l’arrivo di aria più calda dal Nord Africa, massime anche di 32-34°C. Si tratta di una breve fase nord africana perché nella nuova settimana le temperature sono destinate a diminuire“.

Per domani la Protezione civile regionale ha diramato una allerta gialla – livello due – per rischio ondate di calore sulle province di Palermo, Messina e Catania; allerta per rischio incendi, invece, su tutta la Regione di colore arancione, e dunque preallerta.