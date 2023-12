Meteo, le previsioni del tempo in Sicilia per il 28 dicembre

Ecco cosa dicono le previsioni meteo in vista della giornata di domani, 28 dicembre 2023, in Sicilia: come sarà il tempo sull'isola

Cielo coperto ma rischio pioggia quasi del tutto assente per quel che riguarda la giornata di domani, 27 dicembre, in Sicilia. Sull‘isola si prevedono infiltrazioni umide, che determineranno molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. La Protezione Civile regionale non ha diramato nessun allerta meteo.

Le temperature provincia per provincia

Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia:

a Catania si registreranno 9 °C – 16 °C;

si registreranno 9 °C – 16 °C; a Trapani 11 °C – 15 °C;

11 °C – 15 °C; a Palermo 11 °C – 16 °C;

11 °C – 16 °C; a Siracusa 7 °C – 15 °C;

7 °C – 15 °C; a Messina 10 °C – 14 °C;

10 °C – 14 °C; a Ragusa con 5 °C – 11 °C;

con 5 °C – 11 °C; ad Agrigento con 7 °C – 15 °C;

con 7 °C – 15 °C; a Enna con 0 °C – 10 °C;

con 0 °C – 10 °C; a Caltanissetta con 4 °C – 12 °C

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI