Meteo, le previsioni del tempo per domani in Sicilia

Ecco che tempo farà in Sicilia nella giornata di domani 30 dicembre 2023: le previsioni meteo e le temperature provincia per provincia

Nella giornata di domani, 30 dicembre, previste in Sicilia infiltrazioni umide che determineranno nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. La Protezione Civile regionale – infatti – non ha diramato alcuna allerta meteo.

Le temperature provincia per provincia



Per quanto riguarda le temperature, di seguito le minime e le massime per ogni provincia: a Catania si registreranno 10 °C – 15 °C, a Trapani 8 °C – 16 °C, a Palermo 12 °C – 16 °C, a Siracusa 8 °C – 16 °C e a Messina 10 °C – 14 °C. Le temperature saranno leggermente più basse a Ragusa con 7 °C – 13 °C e ad Agrigento con 9 °C – 15 °C. Seguono, infine, Enna con 3 °C – 10 °C e Caltanissetta con 7 °C – 13 °C.

