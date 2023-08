Meteo Sicilia, ancora caldo con l’Anticiclone africano Nerone: le previsioni per domani

Temperature prossime ai 35 gradi in buona parte dell'Isola. Ecco le previsioni meteo per domani, venerdì 11 agosto.

Il caldo continua ad abbracciare la Sicilia, con temperature in evidente risalita. Anche per le prossime 24 ore, infatti, nell’Isola si prospetta un quadro meteorologico all’insegna della stabilità, con gli effetti dell’Anticiclone africano Nerone che si faranno certamente sentire.

Meteo Sicilia, previsioni 11 agosto

In base alle previsioni meteo per domani, venerdì 11 agosto, sono attese massime di 34-35 gradi in particolare lungo il versante orientale della Sicilia. Temperature al di sopra dei 30 gradi anche in altre zone del territorio, specialmente lungo le coste dell’Agrigentino e del Trapanese.

Sul versante tirrenico le massime oscilleranno tra i 31 e i 32 gradi. Caldo anche nell’entroterra siciliano, con 32 gradi previsti nel Nisseno.

Per quanto riguarda il rischio incendi, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino con pericolosità media, con uno stato di preallerta valido per tutto il territorio regionale. Non previste, inoltre, ondate di calore nelle principali città della Sicilia.