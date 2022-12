Meteo pazzo in Sicilia, +25 °C a Palermo e Catania. Natale al mare?

Cieli sereni e temperature elevate in Sicilia. Mancano pochi giorni a Natale, il ma clima ricorda molto la primavera. Le previsioni meteo.

Manca poco più di una settimana al Natale ma in Sicilia sembra di essere in primavera inoltrata. Le temperature registrate in questi giorni al di qua dello Stretto rappresentano una vera e propria anomalia se confrontate con le medie tipiche del periodo.

Nella giornata di ieri in tutto il territorio siciliano sono stati toccati valori superiori ai 20 gradi, con picchi di 24-25 gradi lungo le zone costiere.

Meteo Sicilia, anche oggi sole e temperature alte

Per oggi, venerdì 16 dicembre, in Sicilia si prevedono ancora cieli sereni o parzialmente nuvolosi, con temperature massime simili a quelle registrate nelle precedenti 24 ore.

Secondo gli esperti meteo, la colonnina di mercurio si innalzerà nuovamente, con impennate particolari nelle città di Agrigento, Catania, Palermo e Siracusa.

La stabilità meteorologica si confermerà anche nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre. Niente pioggia ma sole ovunque, con temperature che oscilleranno ancora intorno ai 20-21 gradi.