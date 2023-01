Meteo Sicilia, in arrivo piogge e venti forti: le previsioni di mercoledì 18 gennaio

Previsioni meteo poco incoraggianti per la Sicilia, sono attese piogge in diverse parti dell'Isola, mentre le temperature saranno stabili.

Sarà una giornata contraddistinta dal tempo incerto quella di domani, mercoledì 18 gennaio. Le previsioni meteo per le prossime 24 ore in Sicilia, infatti, fanno segnare ancora un clima instabile, con possibilità di precipitazioni in diverse zone della regione.

Meteo Sicilia, dove pioverà

Così come annunciato dal Dipartimento di Protezione civile regionale, per domani sono previste piogge “sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori più occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Le precipitazioni, inoltre, saranno “da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Meteo Sicilia, le temperature previste

Per quanto concerne le temperature, i valori si manterranno sui livelli registrati nei giorni scorsi. Si toccheranno 20 gradi a Catania e Siracusa, 18 gradi a Messina e Palermo, mentre ad Agrigento la colonnina di mercurio non andrà oltre i 17 gradi.

A Ragusa e Trapani si toccheranno 15 gradi, a Caltanissetta si registrerà un massimo di 14 gradi. La provincia meno calda dell’Isola sarà ancora una volta quella di Enna con 12 gradi di massima.

I venti che soffieranno sulla Sicilia saranno “forti sud-occidentali, con rinforzi di burrasca sui rilievi”. Per quanto concerne i mari, il Tirreno si presenterà molto agitato, mentre lo Ionio sarà agitato.