Meteo Sicilia, 31 dicembre tra pioggia e schiarite: le previsioni di domani

Le previsioni meteo per la Sicilia per la giornata di domani, domenica 31 dicembre. Ecco cosa aspettarsi per l'ultimo dell'anno.

Ultimo giorno dell’anno all’insegna dell’instabilità per quanto riguarda la Sicilia. Per la giornata di domenica 31 dicembre, le previsioni meteo nell’Isola parlano di possibilità di precipitazioni su tutto il territorio siciliano.

Così come sottolineato dal Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, si prevedono piogge “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone, con quantitativi cumulati deboli”. Sono attese delle schiarite nel corso della giornata.

Meteo Sicilia, le temperature

Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi si aggireranno sui 16-17 gradi lungo le fasce costiere della Sicilia, in particolare nelle zone di Agrigento, Catania, Messina e Palermo. Nelle aree interne dell’Isola le temperature toccheranno i 10-13 gradi di massima.

Durante le ore notturne le temperature minime non andranno oltre i 13-14 gradi. In alcune zone, specialmente nella Sicilia centrale, si toccheranno i 7-9 gradi. Non si segnalano particolari fenomeni per quanto riguarda le condizioni dei mari e dei venti.