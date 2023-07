La Sicilia nella morsa di Caronte, caldo estremo e +40 gradi: scatta l’allerta rossa

Allerta massima in Sicilia per il grande caldo che sta colpendo l'Isola in queste ore. Temperature sempre più roventi.

Massima allerta in Sicilia per quanto riguarda la grande ondata di caldo che sta toccando l’Isola in questi giorni. Così come previsto dalla Protezione civile regionale siciliana, infatti, anche le prossime 24-48 ore saranno contraddistinte dalle temperature decisamente roventi, alimentare dal passaggio dell’anticiclone Caronte.

Meteo Sicilia, temperature infuocate nell’Isola

In base al parere degli esperti, infatti, per la giornata di domani, mercoledì 19 luglio, i valori massimi sfonderanno ancora una volta i 40 gradi. Le punte più roventi si registreranno tra Agrigento, Catania e Siracusa, dove si toccheranno valori compresi tra i 42 e i 44 gradi.

Temperature elevate anche nel resto della Sicilia, con massime di 40-41 gradi anche nelle zone interne dell’Isola come nelle zone di Caltanissetta e Ragusa. A Enna, Messina, Palermo e Trapani si toccheranno i 37-38 gradi di massima.

A tal proposito la Protezione civile isolana ha diramato per le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina un’allerta rossa relativa al rischio ondate di calore di livello 3, il valore più alto previsto.

Tale livello fa riferimento a un’ondata di calore con “condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni”, per le quali si consiglia di “adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio”.

Il rischio ondate di calore di livello 3, secondo gli esperti della Protezione civile, è previsto anche per la giornata di giovedì 20 luglio. Anche per quel giorno, infatti, le temperature in Sicilia supereranno la soglia dei 40 gradi in diverse località della Sicilia.