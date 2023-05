Meteo, in Sicilia ancora pioggia ma la sorpresa è dietro l’angolo: le previsioni di domani

Fino a quando pioverà in Sicilia? Tornerà il sole? Ecco le previsioni meteo per l'isola valevoli per domani, martedì 16 maggio.

Che tempo farà in Sicilia nelle prossime ore? Se lo stanno chiedendo in molti dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia tra domenica 14 e lunedì 15 maggio.

Le piogge, infatti, sono tornate ad abbattersi sul territorio dopo una pausa durata pochi giorni, causando non pochi disagi in particolare lungo il versante occidentale e settentrionale della Sicilia. Ecco, di seguito, le previsioni per la giornata di domani, martedì 16 maggio.

Meteo Sicilia, previsioni 16 maggio

Per le prossime 24 la pioggia continuerà a depositarsi sulle province dell’Isola. In particolare, sono previste precipitazioni sul versante tirrenico della Sicilia e lungo la fascia occidentale. Nel corso della giornata si verificheranno dei temporali accompagnati da schiarite. Meno intense, invece, le piogge attese nel resto della Sicilia. Nelle zone del Catanese e del Siracusano i cieli si manterranno nuvolosi o poco nuvolosi, con possibilità di precipitazioni ridotte.

Le temperature

Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi si attesteranno sui 22-23 gradi di Catania e Siracusa, mentre nel resto delle zone costiere oscilleranno sui 19-20 gradi. La colonnina di mercurio potrebbe però scendere ulteriormente nelle aree del Nisseno, nell’Ennese e in provincia di Ragusa. Le temperature minime si manterranno stabili, senza grandi ripercussioni.

Un ritorno del bel tempo è previsto, invece, per la giornata di mercoledì 17 maggio. Il sole tornerà infatti a splendere su tutte le province siciliane, mentre i valori massimi saranno in graduale ripresa.