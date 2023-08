La Sicilia brucia sotto la morsa di “Nerone”, sole cocente e caldo torrido ovunque: le previsioni

Meteo Sicilia, ancora temperature roventi e sole cocente in tutte le province dell'Isola. Attesi picchi vicini ai 40 gradi.

Altra giornata all’insegna del bel tempo e delle alte temperature in Sicilia. In base alle previsioni meteo per domani, venerdì 18 agosto 2023, sulla nostra Isola si prevedono infatti cieli sereni e temperature massime nuovamente in rialzo.

Si tratta degli effetti del transito dell’Anticiclone Nerone sul mar Mediterraneo e, in particola, sul territorio siciliano. Ma fino a quando durerà l’ondata di calore in atto? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, venerdì 18 agosto

In base alle previsioni degli esperti, per la giornata di venerdì 18 agosto in Sicilia il sole continuerà a essere il padrone indiscusso, con cieli sgombri da nubi. Le temperature massime si avvicineranno al tetto dei 40 gradi, con picchi di 37-38 gradi previsti nelle zone di Agrigento, Catania e Siracusa.

Il grande caldo si farà sentire anche nelle zone interne della Sicilia, con i 35 gradi attesi nel Nisseno e nel Ragusano. Temperature massime in crescita anche nel resto dell’isola.

Anche le temperature minime continueranno a mantenersi su valori elevati. A Catania, Palermo e Messina nel corso delle ore notturne si toccheranno i 24-25 gradi. Saranno 23 i gradi previsti a Trapani. Nelle altre province le minime oscilleranno tutte attorno ai 20 gradi.

Fino a quando durerà il caldo

Così come sottolineato in questi giorni dai meteorologici, la cappa di calore che sta interessando la Sicilia e l’intero Paese continuerà a persistere almeno fino a venerdì 25 agosto. Soltanto dopo quella data è possibile ipotizzare l’arrivo di perturbazioni che potrebbero generare un rinfrescamento del clima.