Meteo Sicilia, ancora bel tempo e temperature in rialzo: le previsioni

Meteo all'insegna della stabilità in Sicilia, con il sole che continuerà ad accarezza il territorio. Le previsioni per le prossime ore.

Prosegue la stabilità meteorologica in Sicilia per oggi e domani. Il brutto tempo registrato nell’isola nell’ultima parte di gennaio è solamente un ricordo grazie agli effetti dell’Anticiclone dell’Azzorre che sta portando cieli sereni e temperature in ascesa. Ecco le previsioni meteo in Sicilia per le prossime ore.

Meteo Sicilia previsioni 2 febbraio

Per oggi, giovedì 2 febbraio, il meteo per la Sicilia prospetta ancora cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le nove province del territorio, con qualche sparuta possibilità di annuvolamento. Sono escluse quindi le piogge.

Nell’arco della giornata i valori massimi si manterranno sui 16-17 gradi lungo le zone costiere della Sicilia, mentre nelle parti più interne dell’isola le temperature non andranno oltre gli 11 gradi durante le ore centrali. I venti saranno deboli, mentre i mari si manterranno mossi. In particolare, sarà localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Meteo Sicilia previsioni 3 febbraio

Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 3 febbraio, sui cieli siciliani splenderà ancora il sole. Nessun pericolo precipitazioni, quindi, con le temperature che rimarranno stabili sui stessi livelli del giorno precedente, senza particolari variazioni anche per quanto riguarda le minime.

Anche per le prossime 24 ore i venti si manterranno deboli, con i mari mossi ma senza particolari criticità. Il bel tempo si manterrà tale anche in occasione del fine settimana, tra le giornate di sabato 4 e domenica 5 febbraio.

Un peggioramento delle condizioni meteo è previsto però per i primi giorni della prossima settimana, con il ritorno delle piogge. Con il ritorno della pioggia si attende anche un brusco abbassamento delle temperature, che potrebbero scendere di 4-5 gradi.