Meteo Sicilia, regna il bel tempo: temperature in rialzo – Le previsioni

Ancora condizioni climatiche favorevoli in Sicilia grazie alla presenza dell'Anticiclone. Ecco le previsioni meteo per domani.

Ancora bel tempo e temperature miti in Sicilia in base alle previsioni meteo. Il ritorno dell’Anticiclone, dopo il maltempo che ha flagellato l’Isola la scorsa settimana, continua a produrre i propri effettui sul territorio, garantendo una situazione di stabilità su tutte le province.

Meteo Sicilia, previsioni 15 febbraio

Anche oggi, mercoledì 15 febbraio, in Sicilia ci prevedono cieli sereni o poco nuvolosi, con addensamenti attesi soltanto durante le ore pomeridiane e serali lungo la fascia settentrionale.

Le temperature, come detto, saranno in ripresa e si attesteranno sui 16-17 gradi massimi di Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Valori in risalita anche nelle zone interne della Sicilia.

Nelle province di Caltanissetta ed Enna, durante le ore centrali della giornata, toccheranno perfino i 12 gradi. Si placano i venti che nei giorni scorsi avevano spazzato la Sicilia con insistenza, mentre per i mari non si attendono particolari criticità.

Meteo Sicilia, previsioni 16 febbraio

Per la giornata di domani, giovedì 16 febbraio, la situazione si manterrà pressoché simile a quelle vissuta nelle precedenti 24 ore. Il cielo sarà ancora sereno o parzialmente nuvoloso e sono escluse possibilità di precipitazioni. Qualche nube in più potrebbe fare la sua comparsa soltanto nel corso del pomeriggio.

Non si registreranno particolari variazioni per quanto riguarda le temperature massime e minime. Durante il giorno i valori più alti verranno toccati ancora lungo le zone costiere della Sicilia, anche con punte di 17-18 gradi lungo la fascia orientale dell’Isola.

Catania e Siracusa, infatti, saranno le città più calde dell’Isola. I venti si manterranno ancora deboli, con i mari che si manterranno calmi o poco mossi.