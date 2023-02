Meteo Sicilia, ancora alta pressione: sole e temperature miti – Le previsioni

Le previsioni meteo per la Sicilia: clima mite e temperature stabili grazie alla presenza dell'Anticiclone delle Azzorre.

Ancora tempo bello e soleggiato in Sicilia in virtù degli effetti dell’Anticiclone delle Azzorre che da giorni continua a stazionare sull’Isola, garantendo una situazione di alta pressione.

Il maltempo della scorsa settimana, infatti, è soltanto un ricordo e la situazione climatica sul territorio isolano sembra essersi ormai stabilizzata. Ma quali sono le previsioni meteo per la Sicilia per le prossime ore? Scopriamole insieme.

Meteo Sicilia, previsioni giovedì 16 febbraio

Per la giornata odierna, giovedì 16 febbraio, le previsioni meteo per la Sicilia parlando nuovamente di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le province dell’Isola. In particolare, nella fascia orientale il sole continuerà a farla da padrone senza particolari annuvolamenti. Qualche nuvola potrebbe presentarsi a occidente, nelle province di Palermo, Trapani e in parte su Agrigento, senza però rischi di precipitazioni.

Le temperature saranno ancora stabili, con valori massimi che toccheranno i 16-17 gradi nelle province di Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Nelle altre zone costiere della Sicilia la colonnina di mercurio segnerà valori leggermente inferiori, fino alle province di Caltanissetta ed Enna dove non si andrà oltre i 12 gradi.

Per quanto riguarda i venti, saranno deboli su tutti i fronti dell’Isola. Nessuna preoccupazione anche per i mari che circondano la Sicilia, che si manterranno calmi.

Meteo Sicilia, previsioni venerdì 17 febbraio

Anche nella giornata di domani, venerdì 17 febbraio, la situazione meteorologica in Sicilia si manterrà pressoché inalterata. Sono previsti ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata qualche nuvola potrebbe addensarsi sui settori settentrionali e occidentali (Palermo e Trapani). Nella fascia orientale e meridionale il cielo continuerà a essere limpido.

Le temperature non subiranno particolari variazioni e si manterranno sempre sui 16-17 gradi lungo le coste. Soltanto durante le ore notturne, nella parte centrale della Sicilia, le minime potrebbero sfiorare lo zero. I venti saranno ancora deboli, mentre saranno poco mossi il mar Tirreno e il Canale di Sicilia.